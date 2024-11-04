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اعلام الاحتلال: رئيس الموساد ابلغ عائلات الاسرى أن فرص التوصل لصفقة تبادل ضئيلة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

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