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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: نحن نصنع الصواريخ لكي لايجرؤ العدو على قصفنا واستهداف كل من يريد مثلما يفعل في غزة ولبنان

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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