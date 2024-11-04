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بزشكيان: عندما نعدم ارهابيا وقاتلا يتهموننا بعدم احترام حقوق الانسان لكن الذين يقتلون وينهبون ويمنعون الماء والغذاء عن المظلومين هل هم بشر؟

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

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