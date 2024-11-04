الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد ومصابون باطلاق نار من مسيرة على منطقة الصفطاوي شمال غربي غزة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :