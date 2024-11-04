لماذا تربط إيران ردها على 'إسرائيل' بوقف العدوان على غزة؟

العالم _ مراسلون

وأوضح خريشة، في حديث خاص لقناة العالم الإخبارية، أن هذا الموقف يعكس أهمية التعاون المشترك لتحقيق استقرار المنطقة ودرء المخاطر عنها.

وأضاف خريشة أن إيران تربط توجيه أي ضربة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار ووقف عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، في تماهٍ مع التوجهات الأولى القائلة بأن إنهاء العدوان على غزة كفيل بتهدئة باقي الجبهات تلقائياً.

كما شدد خريشة على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة، مؤكداً أن وجودها يسهم في زعزعة أمن المنطقة، وأن وقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني يمثل ضرورة ملحة.

وأشاد خريشة بکل من يقاوم الاحتلال، مؤكداً أنهم متمسكون بتوجيهات الشهيد السيد حسن نصر الله، ويواصلون النضال بروح لا تقبل الانكسار.

وقال إن قوات الاحتلال، رغم استخدامها لكل إمكانياتها على الجبهات المختلفة، تواجه صموداً منقطع النظير من المقاومة التي لن تتخلى عن الراية التي رفعتها في الـ7من أكتوبر، والتي ستبقى مرفوعة وتنتقل من قائد إلى قائد ومن شهيد إلى شهيد.