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متحدث الخارجية الايرانية: الفشل الدولي في وقف حرب الابادة بقطاع غزة يشجع ميليشيات المستوطنين الارهابية على نسخ مظاهرها في الضفة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

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