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المرجعة السيد السيستاني يعبر عن تالمه للماساة المستمرة في لبنان وغزة واسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لايقافها

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

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