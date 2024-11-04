المقاومة اللبنانية تدحر قوات الاحتلال من محور الأحياء الجنوبية

العالم _ لبنان

أمتار عدة والى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة انسحبت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد عجزه عن تحقيق تقدم في القرى الحدودية اللبنانية بفعل التصدي الشرس لمجاهدي حزب الله.

وبعد أسبوع من المعارك العنيفة مع المقاومة الاسلامية في لبنان عجز جيش الاحتلال عن تثبيت مواقع تمركز لقواته في قرى الحافة الامامية التي دخلها لمرات عدة وفق مصادر لبنانية.

عجزُ ترجم بسحب كامل الجنود من الأحياء الجنوبية لبلدة الخيام وتراجعهم خلف السياج الحدودي مع فلسطين المحتلة.

وفي عيتا الشعب تراجع جيش الاحتلال من الحارة الغربية اثر مواجهات عنيفة شهدتها أطراف البلدة مع المقاومة فيما يدور الحديث عن محاولات اسرائيلية للتوغل من جهات اخرى في أطراف بنت جبيل الغربية اضافة الى يارون ومارون الرأس لتعيد الكرة كما فعلت عند بداية التوغل البري دون تحقيق اي تقدم.

فشل ثم هروب تبعهما مطادرة من قبل المقاومة بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالقذائف الموجّهة وباستهداف واسع لمختلف مستوطنات الشمال وعمق الاراضي المحتلة.

الاعلام الحربي افاد بقصف المقاومة بصليات صاوخية لمستوطنات اييليت هشاحر وشاعل وحتسور ودلتون وكذلك وحدة المراقبة الجويّة في قاعدة ميرون على الحدود مع فلسطين المحتلة بصليات صاروخيّة سبق ذلك 27 عملية نفذتها المقاومة ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال والمستوطنات.

وفيما نشر الاعلام الحربي مشاهد لاستهداف ما يقارب 10 جنودا للاحتلال بين كفر كلا وديرميماس افاد باستهداف المقاومة دبّابة ميركافا عند بوابة المطلّة ومقتل وجرح طاقمها وكذلك قصف جنود للاحتلال بصاروخ موجه كانوا يحاولون استحداث غرفة قيادة في المستوطنة نفسها وذلك قبل 20 دقيقة من زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمطلة ما اجبره على تغيير وجهته وفق صحيفة يديعوت احرونوت.

واضافة الى استهداف المواقع الحدودية والمستوطنات كثّفت المقاومة استهدافها بالصواريخ والمسيرات قواعد ومواقع عسكرية في العمق الإسرائيلي كقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا وقاعدة بيت ليد شرقي مدينة نتانيا المُحتلّة اضافة الى قاعدة إلياكيم جنوبي حيفا وكذلك قاعدة حيفا التقنيّة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.