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دوي اكثر من 15 انفجارا في سماء عكا و"نهاريا" بعد اطلاق رشقة صاروخية من لبنان

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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