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مصادر لبنانية: غارة اسرائيلية تستهدف بلدة الغسانية في قضاء صيدا

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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