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مصادر الاحتلال: اطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه نهاريا والجليل الغربي

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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