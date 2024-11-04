الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف "الكريوت"شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :