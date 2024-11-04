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المتحدث باسم جيش الاحتلال:اصابة جندي اسرائيلي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

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