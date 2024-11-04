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المقاومة الاسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفا حيويا في شمال الاراضي المحتلة بالطيران المسير

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

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