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غزة تطالب بطرد 'اسرائيل' من الأمم المتحدة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدان مدير المكتب الاعلامي الحكومي في غزة اسماعيل الثوابتة، بأشد العبارات القرار الاسرائيلي بشأن قطع العلاقات مع الانوروا.

العالم - خاص بالعالم

واعتبر الثوابتة القرار الاسرائيلي جريمة خطيرة جديدة على الشعب الفلسطيني واللاجئين.

وأکد ان الاونروا تشکلت وفق قرار سياسي دولي عالمي وقرار الاحتلال ضد الاونروا يعتبر تحد للعالم وللمجتمع الدولي.

وحمل الثوابتة في مقابلة خاصة مع العالم المسؤولية للولايات المتحدة الامريكية ودعا الى طرد الكيان الاسرائيلي من الامم المتحدة.

هذا وأبلغت وزارة خارجية حكومة الاحتلال، الأمم المتحدة بشكل رسمي، بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عام 1967 التي تنظم عملياتها الإغاثية بغزة والضفة الغربية.

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