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حزب الله يعلن استهداف "الكريوت" شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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