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مصادر فلسطينية:شهيدان وعدد من الجرحى بقصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

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