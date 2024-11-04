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الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء الى 43374 والجرحى الى 102261 منذ 395 يوما من العدوان الاسرائيلي

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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