عشرات الآلاف من جنود الاحتلال يرفضون الاستجابة للخدمة العكسرية

العالم-فلسطين

وقال المحلل العسكري الصهيوني لصحيفة يديعوت أحرونوت، يوسي يهوشع :18 ألف جندي احتياط مقاتل و20 ألف داعم قتال مسجلين كجزء من القوة الاحتياطية ولا يستجيبون عند استدعائهم".

وأضافت يديعوت: "إن الواقع على الأرض صعب فالجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى 7000 مقاتل؛ وادّعى أنه كان يستطيع تجنيد 3000 من اليهود المتشددين ولكن في عام التجنيد السابق تم تجنيد 1200 فقط من أصل حوالي 13000 مرشح للخدمة". وفق قولها.

وتابعت بقولها: "التشكيل القتالي في الجيش الإسرائيلي يعاني من المزيد من التآكل بسبب الانخفاض الكبير في كفاءة الرجال الذين تم تجنيدهم".

جدير ذكره أن قوات جيش الاحتلال تكبدت خسائر فادحة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة حيث وصل عدد القتلى لأكثر من 750 قتيلاً فيما تعدى عدد الجرحى الـ13 ألف جريح بعضهم بحالات خطيرة وبتر أطراف.