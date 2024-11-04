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اعلام الاحتلال: الاعلان عن اعتقال ضابط اسرائيلي برتبة رفيعة في اطار التحقيق المستمر بقضية التسريبات الامنية الخطيرة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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