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شهداء ومصابون ومفقودين تحتت الانقاض بقصف على بيت لاهيا شمالي القطاع

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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