الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء ومصابون ومفقودين تحت الانقاض بقصف على بيت لاهيا شمالي القطاع

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :