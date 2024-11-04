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مصادر لبنانية: جرحى بقصف لطيران الاحتلال على بلدة عبا جنوب البلاد

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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