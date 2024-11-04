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تشاهدون الليلة في  برنامج بانوراما..

الإنتخابات الأميركية وشبح الحرب الأهلية

الإنتخابات الأميركية وشبح الحرب الأهلية
الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، بدء السلطات الاميركية باتخاذ اجراءات احترازية،استعدادا للاضطرابات المحتملة وأعمال عنف عشية الانتخابات الرئاسية.

العالم - بانوراما
وأعلن الحرس الوطني الأمريكي عن استعداده كإجراء احترازي في عدة ولايات، بما في ذلك ولايتي واشنطن وأوريجون، حيث تعرضت مئات بطاقات الاقتراع للتلف بعد إشعال النار في ثلاثة صناديق اقتراع على الأقل مؤخرا.

يأتي ذلك فيما أثارت ادعاءات المرشح الجمهوري دونالد ترامب حول تزوير الانتخابات في ولاية بنسلفانيا مخاوف المسؤولين من إمكانية سعيه مجددا لتغيير نتائج الانتخابات.

من جهتها أكدت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس أن الديمقراطيين جاهزين للرد على أي محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات.

ويتركز فارق الأصوات بين المرشحين في سبع ولايات أساسية أشهرها بنسيلفانيا التي تقدم أكبر عدد من كبار الناخبين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.
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