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7 شهداء وعدد من الاصابات والمفقودين بقصف على بيت لاهيا شمالي القطاع

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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