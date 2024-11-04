عجز إسرائيلي عن التوغل بالجنوب اللبناني وتعب يحلّ بجنوده

العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على معادلة إيلام العدو التي يتبعها حزب الله في مواجهته للحرب العدوانية على لبنان تفعل فعلها فالصواريخ والمسيّرات التي تطلق في العمق الصهيوني وتفشل الدفاعات الجوية في إعتراضها تثير الكثير والكثير من القلق، وهو ما عبّر عنه قائد إحدى القواعد العسكرية الجوية لجيش الإحتلال سابقا.

وفيما يتعلق بدلالات الإعتراف بالعجز الإسرائيلي عن التصدي للصواريخ والمسيّرات التي يطلقها حزب الله وتصل إلى العمق الصهيوني، أكد الباحث السياسي د. وسام اسماعيل أن هذا الأمر ليس بجديد، فمنذ بدء الإسناد كان هناك إشكالية على الجبهة الشمالية للكيان الإسرائيلي من أنه إعترف اكثر من مرة بأن هناك اشكالية مع الصواريخ ومع المسيّرات، ولكن اليوم بدأ هذا الأمر يأخذ منحى جديداً أكثر أهمية، نظراً لأن الكيان الإسرائيلي بدأ في التراجع في جبهته البرية، وبالتالي بدأنا نشهد نوعا من التنازل على مستوى السقوف لدى بنيامين نتنياهو كنا نتحدث عن تغيير الشرق الأوسط واليوم نحن نعود إلى مرحلة جديدة حيث أنه إبعاد حزب الله 10 كيلومتر.

وأضاف اسماعيل: بل أكثر من ذلك البارحة بدأ الحديث عن تمويل للجبهة الشمالية لبناء ملاجئ في المدارس وما إلى ذلك، إذا هناك إعتراف بأن موضوع المسيّرات والصواريخ لا يمكن أن يحل من خلال هذه الحرب، وإن كل ما طرح في الفترة السابقة ليس إلا في إطار البروباغندا الإعلامية التي تهدف إلى خدمة أهداف أو برنامج بنيامين نتنياهو في معركته والتي ظهر بالإعتراف الإسرائيلي أن هناك إعتبارات سياسية كثيرة تحكمها.

ورصد البرنامج أبلغ ما يعبّر عن واقع حال المستوطنين الآن، هو من يتولى شؤونهم، حيث أكد رئيس بلدية عكا أن الوضع سيء جدا ولا يمكن أن يستمر هكذا، ولا بد من طرح السؤال عن مصير وعود العودة الى الشمال من جانب المسؤولين الإسرائيليين الذين حددوا هذه العودة كهدف أساس من أهداف هذه الحرب على حزب الله.

وناقش البرنامج المعطيات العسكرية والصمود الأسطوري لحزب الله أمام الهجمات الصهيونية على لبنان لا سيما في البرّ، يبدو أن تجريد حزب الله من سلاحه وإرجاعه عن الحدود إلى مجرى نهر الليطاني هو هدف مستحيل، كهدف من أهداف هذه الحرب، كما يقول مسؤول سابق في الإستخبارات العسكرية الصهيونية.

وألقى البرنامج الضوء على التعب الذي يحلّ على جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي مع إستمرار هذه الحرب العدوانية على لبنان، فقد مضى أكثر من 300 يوم على خدمتهم على الجبهة الشمالية من توقف ما تسبب بإرهاق كبير في صفوفهم، وعليه لا يمكن الحديث في ظل ذلك عن الإستعداد للتوغل الى مناطق واسعة داخل الجنوب اللبناني بحسب أحد المحللين العسكريين في الإعلام العبري.

ضيف البرنامج:

- الباحث السياسي د. وسام اسماعيل

التفاصيل في الفيديو المرفق ...