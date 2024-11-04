اللواء سلامي: النصر حليف الشعب اللبناني حتما

العالم - ايران

موقف اللواء سلامي جاء خلال لقائين منفصلين مع عوائل الشهداء رضا عواضة ومعصومة كرباسي وعلي حيدري اليوم الاثنين حيث شدد بان استشهاد هؤلاء الشهداء الابرار قد وحّد بين ايران ولبنان وان جهاد هؤلاء الشهداء والمجاهدين يصنع تاريخا جديدا.

وقال اللواء سلامي مخاطبا عائلتي الشهيدين كرباسي وحيدري "انكم اقوياء قد منّ الله تعالى عليكم بالثبات والايمان الراسخ والمعرفة العالية".

واضاف اللواء سلامي ان الشهادة والجهاد انتخاب رباني وان الشهداء هم مظهر الكرامة وحجة على المسلمين وان تضحية عوائل الشهداء هي اكبر من تضحية الشهداء، لأن المجاهد الذي يستشهد يصل الى هدفه لكن الذي يفقد شهيدا يكون قد ضحى بأمنياته واحلامه وهذه تضحية كبيرة.