الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يستهدف تجمعا للاحتلال في مستوطنة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :