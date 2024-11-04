بالفيديو: جنوب غزة ترزح تحت وطأة الجوع والحصار

العالم- مراسلون

دخلنا العام الثاني من الحرب الإسرائيلية والمجاعة لا زالت تنتشر في مختلف مناطق قطاع غزة من الشمال الى الجنوب..

جنوب غزة تعاني من انتشار المجاعة بشكل كبير بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع الاحتلال الاسرائيلي لإدخال بعض المواد الغذائية والدقيق الى الأسواق.

ما دفع الناس للبحث عن بدائل الحصول على الطعام وما تبقى في الأسواق هو القليل من المواد الغذائية وهي بأسعار غالية، حتى الخضار قليلة وبأسعار مرتفعة وهي من الانتاج المحلي داخل أراضي القطاع.

ويقول النازح الفلسطيني سعيد مهاني: "كل الشعب يبحث عن احتياجاته الغذائية ولكن لا يجد شيئا. يوميا نأتي وما نلقي شيئا أصلا ، ليست البندورة موجودة ، ولا البطاطا ولا البصل ولا حاج ولا الأرز حتى إذا تبحث نصف يوم لا تجد الأرز. وصلنا الى هذه المرحلة لا نتحملها لماذا نعيش في هذا الوضع؟ نحن مجرد شعب عادي يريد أن يعيش وأن يعيش في سلام ، يريد أن يأكل. نقوم صباحا ولا نجد شيئا للأكل. والله ما لنا غير طعام العشاء .. (نتألم) من قلة العشاء وقلة النقود وقلة الشغل والحصار الشديد".

وتقول نازحة فلسطينية لقناة العالم: "ما اشتريت شيئا. جئت للسوق لأخذ سكر لأولادي على الأقل نسوي أكلا وخبزا لأولادي أما ليس السكر موجودا ولا أي شيء.

يوجد خضار في السوق أما ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وليست النقود موجودة حتى نشتري شيئا. ماذا نعمل الآن؟ حاولت أخذ السكر والخبز حتى أعمل شيئا للأكل ولكن لا يوجد شيء".

ويقول مواطن آخر: "ليست هناك سيولة وحتى إذا توجد السيولة لا يقدرون شراء أي شيء. وأكثر شيء يمكن شراؤه هو زعتر أو دقة أو مثل ذلك وهو غال جدا. والبندورة قليلة جدا".

هذه هي الأصناف التي تبقت في السوق التي كانت ممتلئة سابقا بالخضار واللحوم.

الاحتلال الإسرائيلي أغلق المعبر منذ أكثر من شهر، ويحارب سكان غزة بالحصار ومنع المواد الغذائية ويحاربهم بالصواريخ والنار. يقتل أكبر عدد من الفلسطينيين جوعا أو بالسلاح الناري الذي يسقط عليهم في كل مكان، هنا في جنوب قطاع غزة.

من سوق دير البلح وسط قطاع غزة...

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