انتهاء المناورات البحرية الايرانية الأذربيجانية في بحر قزوين

العالم - ايران

وقد اعلن المتحدث باسم المناورات الادميرال ثاني "محسن رزاقي" انتهاء هذه المناورات بعد انتهاء الاستعراض البحري. وجرت هذه المناورات على مرحلتين، الاولى منها كانت في الساحل والثانية في البحر، وتضمنت المرحلة الساحلية من المناورات اجراء التمرينات التكتيكية لتحقيق أعلى مستويات التنسيق بين القادة والمشرفين في الاركان، اما مرحلة المناورة في البحر فتضمنت عمليات تمرين على البحث والانقاذ، والتبادل العمودي، واطفاء الحريق في سفينة متضررة، واجراء عملية فوتو ايكس (التصوير الجوي) والاستعراض البحري النهائي.

وخلال عمليات اطفاء الحريق في سفينة متضررة وبناءً على السيناريو المحدد مسبقًا، قامت القطع البحرية الايرانية والاذربيجانية بإطفاء الحريق وإصلاح الأضرار التي لحقت بسفينة تجارية، وتم خلال هذه العملية نقل المصابين بالزوارق الى الشاطئ.

يذكر ان شعار هذه المناورات كان "التعاون للسلام والصداقة" وشاركت فيها من الجانب الايراني الوحدات البحرية والجوية التابعة للقوات البحرية للجيش الايراني وشملت بارجات الصواريخ «يیكان» و«سبر» و«جوشن» و مروحية 212 AB وقطعة بحرية تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري (سفينة الشهيد بصير) بالاضافة الى قطع بحرية للحرس البحري لقوات الامن الداخلي الايرانية، ومن الجانب الاذربيجاني ايضا شاركت سفينتا الاغاثة والانقاذ G129 و A640.