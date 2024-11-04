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وزيرا خارجية ايران ومصر يؤكدان هاتفيا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لانهاء جرائم الاحتلال ووقف اطلاق النار وايصال المساعدات الى غزة ولبنان

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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