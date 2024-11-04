الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي يشدد لوزير الخارجية المصري هاتفيا على حق ايران المشروع في الرد على اي اعتداء يستهدف امنها وسيادتها

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :