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وزير الخارجية الايراني يؤكد لنظيره المصري هاتفيا حق ايران المشروع في الرد على اي اعتداء يستهدف امنها وسيادتها

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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