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مصادر سورية: عدوان اسرائيلي يستهدف منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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