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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في يفتاح وراموت نفتالي بالجليل الاعلى

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

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