الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: أنباء اولية عن وقوع اضرار في ليمان بالجليل الاعلى وفرق الانقاذ تتجه الى المكان

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :