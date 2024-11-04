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اعلام الاحتلال: عائلات الاسرى تطلق حركة احتجاجية جديدة بإسم "مناوبة 101" ستكون طويلة الامد للضغط على الحكومة من اجل إبرام صفقة تبادل

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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