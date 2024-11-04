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مراسل العالم: العدوان الاسرائيلي استهدف 3 نقاط بمحيط ريف دمشق والمعلومات الاولية تشير الى وقوع اصابات دون ورود معلومات عن حجم الاضرار

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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