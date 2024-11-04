وزيرا خارجية ايران ومصر يؤكدان ضرورة وقف الجرائم الصهيونية في غزة ولبنان

العالم - ايران

واكد الوزيران في هذا الاتصال على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان، ووقف إطلاق النار ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، وتقديم المساعدات الفورية للنازحين و الاهالي العزل في غزة ولبنان.

وأوضح وزير خارجية بلادنا مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات في المنطقة والجرائم التي يرتكبها لكيان الصهيوني المعتدي بهدف توسيع نطاق الحرب في المنطقة بأكملها وزعزعة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة مؤكدا حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على أي انتهاك لأمنها ووحدة أراضيها في إطار حق الدفاع المشروع.

كما أكد عراقجي على ضرورة التحرك الفوري والفاعل من قبل المجتمع الدولي لوقف آلة الإبادة الجماعية لهذا الكيان وبذل الجهود الجماعية للدول الإسلامية في هذا الصدد.

كما اتفق وزيرا الخارجية الايراني والمصري في الاتصال على مواصلة المشاورات بين البلدين.