عشية يوم الحسم.. ما موقف الجالية العربية إزاء المرشحين الأمريكيين؟

العالم - مراسلون

تتباين آراء المسلمين في الولايات المتحدة حول الانتخابات الأمريكية، حيث يُعتبر التصويت وسيلة للتعبير عن القضايا التي تهمهم، مثل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، والسياسات الخارجية.

في الانتخابات الأخيرة، كان هناك اهتمام كبير بالقضايا المتعلقة بالتمييز العنصري وحقوق اللاجئين والسياسات تجاه الشرق الأوسط.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عاطف عبدالجواد: بالنسبة للجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة هناك استياء شديد مما يحدث في الانتخابات بسبب ما يجري قطاع غزة من مذابح بحق الأبرياء، وهناك مجموعة كبيرة (من المسلمين) قررت البقاء في بيوتهم، لن يصوت لا للديمقراطيين ولا للجمهوريين.

وهذا المثال يوضح لك وضع الناخبين العرب والمسلمين حيث في صورة عامة منقسمون ولكنهم مستاؤون من كلا الحزبين.

وتوجد بعض اختلافات في السياسات الخارجية بين المرشحين كاميلا هاريس ودونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.

وغالبا ما يرى المسلمون الأمريكيون أن هناك تمييزًا في السياسات تجاه العرب والمسلمين.

ويُظهر بعض المرشحين دعمًا أكبر للكيان الإسرائيلي، مما يثير القلق لدى العديد من المسلمين، الذين يشعرون أن هذا قد يُضعف حقوق الفلسطينيين والعرب بشكل عام.

وقال ربما الخيارات التي يتجه اليها العرب اليوم نابعة عن يأسهم من الصراع الدموي الطويل والمؤلم لأكثر من عام ويمتد ويتوسع ، ولا أفق للحل والوصول الى نتائج.

وقالت مواطنة أمريكية: هناك تستطيع ذكر مجموعة قليلة سوسف تؤيد ستاين رئيسة حزب الخضر، لأنها لا تريد التصويت لأي من المرشحين الأمريكيين.

في حين أن بعض المرشحين قد يتبنون مواقف أكثر إيجابية تجاه المسلمين والعرب، مثل دعم حقوق الإنسان ووقف التمييز، إلا أن آخرين قد يميلون إلى تعزيز السياسات التي تُعزز من نفوذ الكيان الإسرائيلي، مما يؤدي إلى شعور بالإقصاء بين أفراد الجالية المسلمة.

في المجمل، يُعتبر موقف الجالية المسلمة تجاه الانتخابات الأمريكية معقدًا، حيث يتراوح بين الدعم لمرشحين يتبنون سياسات أكثر شمولاً، إلى القلق من السياسات التي تعزز من التمييز وتضعف من حقوق العرب والمسلمين.