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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في كدمات تسفي جنوبي الجولان

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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