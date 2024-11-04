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مصدر عسكري سوري: طيران الاحتلال شن عدوانا من اتجاه الجولان المحتل مستهدفا عددا من المواقع المدنية جنوب دمشق ما ادى الى وقوع خسائر مادية

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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