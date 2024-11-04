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مروحية للاحتلال تطلق النار بكثافة على منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال القطاع
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الاعلام العبري: انتحار ضابط احتياط برتبة رائد في سلاح الجو بعد استدعائه للخدمة
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صافرات الانذار تدوي في سهل الحولة بالجليل الاعلى شمال فلسطين المحتلة
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مصدر عسكري سوري: طيران الاحتلال شن عدوانا من اتجاه الجولان المحتل مستهدفا عددا من المواقع المدنية جنوب دمشق ما ادى الى وقوع خسائر مادية
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في كدمات تسفي جنوبي الجولان
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استشهاد طفل واصابة عدد من الفلسطينيين برصاص مسيرة في مدينة غزة
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سرايا القدس: فجرنا عبوة من نوع ثاقب بآلية عسكرية شرق مخيم جباليا
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سرايا القدس: فجرنا عبوة من نوع ثاقب بآلية عسكرية شرق مخيم جباليا شمال القطاع
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كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية في غزة بقذائف الهاون
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مراسل العالم: العدوان الاسرائيلي استهدف 3 نقاط بمحيط ريف دمشق والمعلومات الاولية تشير الى وقوع اصابات دون ورود معلومات عن حجم الاضرار
الاعلام العبري: انتحار ضابط احتياط برتبة رائد في سلاح الجو بعد استدعائه للخدمة
الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش
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البحرین
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.