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مروحية للاحتلال تطلق النار بكثافة على منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال القطاع

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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