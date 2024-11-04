ايران: لا اساس لمزاعم تجنيد افراد لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

العالم - ايران

جاء ذلك ردا على سؤال لوسائل الإعلام الأميركية بشأن الادعاء الأخير لمسؤولي اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية بأن إيران تقوم بتجنيد افراد من اصول ايرانية يعيشون في الاراضي المحتلة للتعاون معها بهدف جمع معلومات حساسة لشن هجوم صاروخي أو اغتيال مسؤولين إسرائيليين.

وقالت بعثة جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة: إن هذا التقرير لا أساس له ومن المستبعد منطقيا أن يكون صحيحا، لأنه من الطبيعي أن تكون حلقة الشبهة الأولى من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي هم الافراد من أصول ايرانية ثم المسلمين، ولذلك فإن المنطق السليم يملي أن تقوم أجهزة المخابرات الإيرانية بالتوجه نحو غير الإيرانيين وغير المسلمين.