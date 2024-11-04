إصابة 19 جنديا للاحتلال في غزة ولبنان خلال 24 ساعة

العالم _ فلسطين

وأشار موقع جيش الاحتلال إلى أن العدد المعلن للعسكريين المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، وصل إلى 5261 عسكري.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، يكون عدد المصابين خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، 19 جنديا إسرائيليا في مناطق القتال.

وبشأن حصيلة القتلى المعلنة، أوضحت معطيات الجيش الإسرائيلي أن 780 جنديا قتلوا منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة

، بينهم 368 بالمعارك البرية في القطاع.

ووفق مراقبين، يتكتم الاحتلال الإسرائيلي على الخسائر البشرية والمادية جراء حربه على قطاع غزة ولبنان، ويمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، ويحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابته المشددة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.