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أسامة حمدان: الادارة الامريكية والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية عن هذه الجرائم ونؤكد انها لن تسقط بالتقادم

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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