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الصحة اللبنانية: 16 شهيدا و90 جريحا جراء العدوان يوم امس ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 3002 شهيد و13492 جريحا
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37 شهيدا اثر غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم غالبيتهم في الشمال
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أسامة حمدان: نتنياهو يتحمل مسؤولية افشال جهود الوسطاء وموت مزيد من الاسرى الاسرائيليين
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أسامة حمدان: الحركة ستواصل الاتصالات مع فتح وكافة الفصائل للوصول الى انسب الحلول التي تخدم شعبنا
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أسامة حمدان: الحركة تؤكد ان مفتاح وقف الحرب وعودة الاسرى هو العودة لاتفاق يونيو الماضي وقرار مجلس الامن
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أسامة حمدان: على الادارة الامريكية الحالية الكف عن الانحياز للاحتلال والعمل على اعادة حقوق الشعب الفلسطيني
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أسامة حمدان: الادارة الامريكية السابقة والحالية شريكة في جرائم الاحتلال
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أسامة حمدان: الحركة تؤكد على وقف العدوان وانسحاب الاحتلال واعادة الاعمار وعودة النازحين الى ديارهم
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أسامة حمدان: الحركة تواصل جهودها الحثيثة لحشود الجهود من اجل وقف العدوان على قطاع غزة
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أسامة حمدان: حظر الاونروا يؤكد اصرار الكيان على التمرد والاستهتار بكل القرارات الدولية مما يجعله كيانا مارقا
أسامة حمدان: الادارة الامريكية والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية عن هذه الجرائم ونؤكد انها لن تسقط بالتقادم
الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.