الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أسامة حمدان: حرب الاحتلال على المستشفيات هي جرائم ابادة جماعية وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :