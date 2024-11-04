الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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أسامة حمدان: ندعو جماهير شعبنا لمواجهات جرائم المستوطنين بكل السبل حتى رحيلهم عن ارضنا

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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