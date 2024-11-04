15 شهيدا في قصف الاحتلال بيت لاهيا شمال غزة

العالم _ فلسطين

وفي وقت سابق، استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية إن طائرة "أباتشي" قصفت موقعا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43374 مواطنا، وإصابة 102261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.